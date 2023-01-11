Из-за ДТП с полицейской машиной под Липецком началась проверка

Под Липецком столкнулись служебный УАЗ и ГАЗель Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области стартовала проверка из-за ДТП с полицейской машиной. В среду 11 января около 11 утра в Ельце столкнулись Газель и служебный УАЗ. ДТП случилось на нерегулируемом перекрестке у дома №12 по улице Александровская. По предварительным данным, водитель Газели не пропустил полицейских, которые двигались по главной дороге.

- Автомобили получили механические повреждения, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Пострадавших нет. Организована проверка обстоятельств произошедшего.

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