Жителей Липецка предупреждают о скользких дорогах в районе ЛТЗ и на улице Неделина

Липчан предупреждают о скользких дорогах Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителей Липецка предупреждают о скользких дорогах. На участках улиц Неделина в районе ГИБДД и Красина в частном секторе ЛТЗ произошел порыв воды. Из-за этого проезжие части покрылись льдом.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, дороги обработали реагентами, но из-за сильных морозов они не могут подействовать в полной мере. Поэтому липчан просят быть бдительными на дорогах. Автомобилистов - соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, что прокуратура начала проверку после жалоб горожан на холод в квартирах. Проблемы с отоплением в период аномальных морозов настигли жителей 11 домов Липецка. В некоторых помещениях столбик термометра еле достигает +14 градусов. Подробности здесь.