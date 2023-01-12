Безработный житель Липецка продал украденный снегокат, а деньги пропил

В отдел полиции Липецка с заявлением о краже обратился 38-летний мужчина. Он сообщил, что из подъезда дома по улице 40 лет Октября кто-то похитил детский снегокат. Сумма ущерба - 3 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого. Им оказался безработный 25-летний липчанин. Его уже судили за хищение. Злодей признался, что продал снегокат за 1 тыс. рублей. Эти деньги он пропил.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что в Рождество инспекторы ДПС помогли завести машину многодетной семье. У липчан прямо на трассе заглох автомобиль. Подробности здесь.