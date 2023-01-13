Следователи проверяют жалобы на холод в доме по проезду Сиреневый в Липецке Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Жители многоквартирного дома по проезду Сиреневый в Липецке пожаловались на холодные батареи. Выяснить, что происходит с отоплением в здании, выехал следователь следствнного отдела по Октябрьскому округу.

По словам липчан, они обращались в ЖЭК и единую диспетчерскую службу, но проблему никто так и не решил. При этом счета за теплоэнергию жильцы оплачивают своевременно.

- Организован комплекс необходимых мероприятий, чтобы установить всех обстоятельств, причин и условий, приведших к отсутствию тепла в квартирах липчан, - прокомментировали в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, что прокуратура начала проверку после жалоб на холод в 11 домах областного центра. В аномальные морозы горожане не могли согреться в собственных квартирах. Подробности здесь.