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НовостиПроисшествия16 января 2023 9:50

Под Липецком стартует процесс над женщиной, которая показала судье неприличный жест

За неуважение к суду грозит штраф до 200 тысяч рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком стартует процесс над женщиной, которая показала судье неприличный жест

Под Липецком стартует процесс над женщиной, которая показала судье неприличный жест

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области стартует процесс над 31-летней женщиной, которая оскорбила судью - ч.2 ст.297 УК РФ. Согласно обвинительному заключению, все произошло во время заседания в Елецком районном суде. Ее отца признали виновным в дискредитации Вооруженных Сил РФ. Хирургу назначили штраф в 30 тыс. рублей.

Когда судья оглашала решение, дочь высказала слова "Позор вам" и показала рукой неприличный жест, подняв средний палец руки вверх.

- В настоящее время решается вопрос о назначении дела к слушанию, - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Наказание по ч.2 ст.297 УК РФ - до 200 тыс. рублей штрафа, либо обязательные работы до 480 часов, либо до 2 лет исправительных работ, либо арест до 6 месяцев.