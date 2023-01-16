Под Липецком стартует процесс над женщиной, которая показала судье неприличный жест Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области стартует процесс над 31-летней женщиной, которая оскорбила судью - ч.2 ст.297 УК РФ. Согласно обвинительному заключению, все произошло во время заседания в Елецком районном суде. Ее отца признали виновным в дискредитации Вооруженных Сил РФ. Хирургу назначили штраф в 30 тыс. рублей.

Когда судья оглашала решение, дочь высказала слова "Позор вам" и показала рукой неприличный жест, подняв средний палец руки вверх.

- В настоящее время решается вопрос о назначении дела к слушанию, - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Наказание по ч.2 ст.297 УК РФ - до 200 тыс. рублей штрафа, либо обязательные работы до 480 часов, либо до 2 лет исправительных работ, либо арест до 6 месяцев.