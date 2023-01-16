Прокуратура начала проверку из-за 13-летней девочки, которая пострадала при катании на тюбинге в Липецке

В выходные в Липецке 13-летняя девочка пострадала, катаясь на тюбинге с горы в парке Победы. Ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Прокуратура Липецкой области поручила прокуратуре Октябрьского района провести проверку по данному факту. Так, сотрудники ведомства установят все обстоятельства произошедшего, а также оценят действия или бездействия городского управления главного смотрителя. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, речь идет о соблюдении правил безопасности - есть ли на склоне ограждение, предупреждающие знаки.

Напомним, что в прошлом году дети часто травмировались во время катания на "ватрушках". В новогодние каникулы четверо детей попали в больницу после зимней забавы. Подробности здесь.