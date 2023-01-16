52-летнюю женщину подозревают в убийстве мужа в деревне под Липецком

В Липецкой области задержали 52-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве супруга. В Данковском районе возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ.

По данным следствия, в воскресенье 15 января в деревне Измайловка муж и жена поссорились. Оба были при этом пьяны. Глава семьи ударил возлюбленную, а та схватила нож и вонзила его в грудь оппоненту. От ранения мужчина скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, женщина сама заявила в полицию о случившемся. Ее задержали. Подозреваемая признала вину и подтвердила показания на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия и судебные экспертизы. Наказание за убийство - до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что в выходные в Липецке при спуске с горы на тюбинге пострадала 13-летняя девочка. Прокуратура начала проверку. Подробности здесь.