3 газовых и 11 электрических заправок возведут в Липецкой области в 2023 году

В Липецкой области в 2023 году построят 3 газовых и 11 электрических заправок. Об этом сообщил замгубернатора Роман Петрухин.

По информации пресс-службы регионального правительства, в 2020 году области вошла в пилотный проект Министерства энергетики РФ по развитию рынка газомоторного топлива. В настоящее время в регионе работают 7 заправок на природном газе. В конце 2022-ого с Минэнерго подписали еще одно соглашение.

Также действуют 16 электрозарядок. А учитывая, что в регионе открыли свой завод по производству электромобилей, электрические заправки окажутся весьма кстати.

Напомним, что до 17 января в Липецке будут курсировать специальные рейсы и увозить на переработку новогодние сосны и ели. Подробности здесь.