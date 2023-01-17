28-летний водитель пострадал в лобовом ДТП с Фордом и Ладой под Липецком

ДТП в Грязинском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 16 января в Липецкой области лоб в лоб столкнулись Форд и Лада Гранта. ДТП случилось в Грязинском районе на трассе орел-Тамбов около 10 часов утра. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадал 28-летний водитель отечественного автомобиля. Мужчина в больнице, а его машина превратилась в груду металла. Проводится расследование.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 2 816 нарушений Правил дорожного движения. Так, 5 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Их привлекли к административной ответственности. Еще 50 не пристегнулись. Водители 2 530 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Также произошло 19 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Напомним, что на прошлой неделе сотрудники ГИБДД ловили водителей, которые выезжали на встречку в запрещенном месте. Правила нарушили 232 автомобилиста. Подробности здесь.