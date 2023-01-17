За избиение подруг мужчина под Липецком заплатит штраф в 10 тысяч рублей

Суд признал жителя Чаплыгина виновным в избиении подруг Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Липецкой области заплатит штраф за избиение подруг. Согласно материалам дела, вечером 13 августа 2022 года в Чаплыгине мужчина поссорился с двумя женщинами. Он ударил знакомую кулаком в лицо, а ее подругу - руками и ногами в спину.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, на 38-летнего драчуна завели два дела об административном нарушении по ст.6.1.1 КоАП РФ "Побои". Он полностью признал вину, а потерпевшие попросили назначить минимальнео наказание, так как претензий у них к нему нет.

Суд признал мужчину виновным и назначил выплатить штраф в 10 тыс. рублей - по 5 тыс. рублей каждой знакомой.

Напомним, что в Липецкой области стартует процесс над женщиной, которая показала судье неприличный жест. Подробности здесь.