Спасатели вытащили провалившуюся под лед собаку в парке под Липецком Фото: УГПСС Липецкой области

В Липецкой области спасатели вытащили провалившуюся под лед собаку. Несчастье случилось 17 января в парке Петровский в Ельце. В межрайонную поисково-спасательную службу №3 позвонили прохожие и сообщили, что в полынью пруда провалилась собака. Несчастное животное громко скулит, но достать достать его никому не удается.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС России, в парк прибыли начальник поисково-спасательной службы Олег Толкачев и водолаз Александр Гальцов. Они помогли псу выбраться из ледяного плена, обогрели и накормили.

Напомним, что неделю назад спасатели вытащили ушедший под лед внедорожник. Нива Шевроле провалилась под лед в селе Романово под Липецком. К счастью, водитель успел выбежать из салона. Подробности здесь.