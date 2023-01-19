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НовостиОбщество19 января 2023 13:10

Липецкая область отправит два банных комплекса бойцам в зону СВО

Также липчанам доставят квадрокоптеры, прицелы и тепловизоры
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липецкая область отправит два банных комплекса бойцам в зону СВО

Липецкая область отправит два банных комплекса бойцам в зону СВО

Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецкой области готовят к отправке гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО. Липчанам доставят два мобильных банных комплекса. В четверг 19 января митрополит Липецкий и Задонский Арсений освятил их.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мобилизованные также получат технические средства. По их просьбам им отправят прицелы, квадрокоптеры, тепловизоры и другое оборудование.

Напомним, что регион постоянно собирает помощь для бойцов, участвующих в спецоперации: продукты, теплые вещи, лекарства, экипировку, транспорт, средства связи и тд. Так, перед Новым годом солдаты получили запчасти для легковых и грузовых автомобилей, дизельные генераторы, квадрокоптеры и сладкие подарки. Подробности здесь.