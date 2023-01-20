В магазинах Липецкой области необоснованно подорожали сахар, подсолнечное масло и овощи Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкое УФАС России отправила предупреждение торговой сети, которая завышала цены на ряд социально значимых товаров. В магазине в Измалковском районе подорожал сахар-песок и подсолнечное масло. В Хлевенском районе вдруг выросла стоимость репчатого лука и капусты.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС, после предупреждения руководство торговой сети снизило цены. Теперь они не превышают те, что установлены в магазинах Липецка.

Напомним, что в субботу 21 января в Липецке запретят продавать алкоголь. Ограничение будет действовать в районе площади Победы. Там вечером стартует мероприятие "Крещенская елка добра". Продажа спиртного прекратится за 2 часа до начала праздника. Подробности здесь.