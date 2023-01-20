Сбер: В Черноземье отмечается рост спроса на кредитные карты

Чаще других кредитные карты в 2022 году, также, как и в 2021 году, открывали жители Воронежской области – около 150 тысяч кредиток, а также жители Белгородской области - более 80 тысяч.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Спрос на кредитные карты связан с выгодными условиями и удобством оформления. Финансовая грамотность населения также растет. Многие наши клиенты эффективно используют беспроцентный период до 120 дней. При ответственном подходе к своим финансам такие продукты для большинства становятся нормой и выгодным инструментом при планировании расходов».