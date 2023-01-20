Студентов и Татьян приглашают бесплатно покататься на коньках в Липецке 25 января Фото: Юлия КЛЮЕВА

Студентов и Татьян приглашают бесплатно покататься на коньках. Специальное предложение будет действовать 25 января на открытом катке у ДС "Звездный". Начало в 14.00.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, желающим нужно зарегистрироваться здесь. Количество мест ограничено. С собой следует коньки и студенческий билет. Аренда инвентаря оплачивается по тарифам катка.

Напомним, что в Задонском районе у села Замятино заработала переправа через реку Дон. Понтонный мост перекрывали из-за подтопления 13 и 14 января. Тогда уровень воды в реке поднялся на 1,4 м. Водителям приходилось объезжать участок по дорогам Задонск-Алексеевка и Ольшанец Каменка. Теперь автомобилисты могут добираться до села Замятино напрямую.