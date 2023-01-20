Переправу через реку Дон под Липецком открыли после подтопления

В Задонском районе заработал понтонный мост у села Замятино Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В Задонском районе Липецкой области вновь заработал мост через реку Дон. Речь идет о понтонной переправе в районе села Замятино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта.

Напомним, что с начала зимы там дважды размывало подъезды к мосту. Так, 13 и 14 января уровень воды в Дону поднялся примерно на 1,4 м, хотя стояли морозы. Вода пошла по верху насыпи, машины не могли заехать на переправу. Водителям приходилось объезжать участок по дорогам Ольшанец Каменка и Задонск-Алексеевка.

А в декабре из-за сильных дождей подтопило мосты в Воловском и Лебедянском районах. За ситуацией следили экстренные службы.