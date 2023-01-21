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НовостиПроисшествия21 января 2023 7:32

В Липецке на воспитателя детского сада завели уголовное дело за грубое отношение к ребенку

Она применяла недопустимые меры воспитания
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завели уголовное дело на воспитателя детского сада, которая грубо обошлась с ребенком. Ее действия квалифицировали, как ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в департамент образования направили предписание, чтобы подозреваемую отстранили от работы на период предварительного следствия.

- Предварительно установлено, что сотрудница ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, применяя недопустимые способы воспитания, - прокомментировали в пресс-службе областного УМВД.

Так как инцидент связан с дошкольником, подробностей пока не разглашают. Кстати, у женщины есть несовершеннолетний ребенок. Полицейские проверят семейно-бытовые условия и как в семье воспитывают чадо.

Напомним, что от работы также отстранили заведующую детсада. Подробности здесь.