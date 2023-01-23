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НовостиПроисшествия23 января 2023 7:33

Сотрудники фирмы украли 120 тонн щебня под Липецком

Ущерб компании составил 102 тысячи рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Сотрудники фирмы украли 120 тонн щебня под Липецком

Сотрудники фирмы украли 120 тонн щебня под Липецком

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области мужчины украли щебень. По предварительным данным, это случилось в декабре 2020 года в Данковском районе. Сотрудники организации по ремонту дорог сговорились похитить материал.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемые 41 и 53 лет с помощью специального оборудования загрузили в грузовик 120 тонн щебня. Позже они продали украденное местным жителям. Сумма ущерба - 102 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража группой лиц по предварительному сговору". Расследование продолжается.

Напомним, что ельчанин отправится в тюрьму за насилием над полицейским. Мужчина оскорбил сотрудника органов и выкрутил ему палец руки - медики диагностировали разрыв сухожилий. Подробности здесь.