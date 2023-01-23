Сотрудники фирмы украли 120 тонн щебня под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области мужчины украли щебень. По предварительным данным, это случилось в декабре 2020 года в Данковском районе. Сотрудники организации по ремонту дорог сговорились похитить материал.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемые 41 и 53 лет с помощью специального оборудования загрузили в грузовик 120 тонн щебня. Позже они продали украденное местным жителям. Сумма ущерба - 102 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража группой лиц по предварительному сговору". Расследование продолжается.

Напомним, что ельчанин отправится в тюрьму за насилием над полицейским. Мужчина оскорбил сотрудника органов и выкрутил ему палец руки - медики диагностировали разрыв сухожилий. Подробности здесь.