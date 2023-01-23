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НовостиПроисшествия23 января 2023 15:11

В доме под Липецком нашли тело студента с огнестрельным ранением головы

Следственный комитет начал проверку
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 20 января в Липецкой области обнаружили 21-летнего студента с огнестрельным ранением головы. Его тело нашли в частном доме в селе Доброе. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального СКР, проверку проводит Чаплыгинский межрайонный следственный отдел СУ СК России Липецкой области.

Рядом с несчастным лежало охотничье ружье. Оно принадлежит отцу парня на законных основаниях. Следователи устанавливают круг общения погибшего, опрашивают свидетелей, проверяют различные версии произошедшего.

Напомним, что на рецидивиста из Усманского района завели уголовное дело. Он выпил и стащил у знакомого ключи от машины, чтобы покататься по деревне. В итоге попал в аварию. Подробности здесь.