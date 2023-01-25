В День студента в Липецке эвакуировали ЛГТУ

Фото с официальной страницы ФГБОУ ВО "ЛГТУ" Фото: с сайта

В среду 25 января День студента в Липецке эвакуировали ЛГТУ. Об этом сообщили в соцсетях университета.

- Это не учебная тревога! - написала администрация ВУЗа. - В связи со сложившейся ситуацией на сегодня все занятия и мероприятия в университете отменяются.

Преподавателей и студентов вывели на улицу. К зданию ЛГТУ стянулись экстренные службы. Они выясняют, в чем дело.

В прошлом году в областном центре неоднократно эвакуировали суды, торговые центры, автовокзал, офисные здания. Все из-за сообщений о минировании. К счастью, информация оказывалась ложной.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.