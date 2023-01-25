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НовостиОбщество25 января 2023 15:26

Прокуратура потребовала от администрации помочь жителю Липецкой области, чей дом подтапливает растаявший снег

Прокурор внес в адрес главы района представление
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Прокуратура потребовала от администрации помочь жителю Липецкой области, чей дом подтапливает растаявший снег

Прокуратура потребовала от администрации помочь жителю Липецкой области, чей дом подтапливает растаявший снег

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В прокуратуру Чаплыгинского района Липецкой области обратился мужчина. Он сообщил, что с 2021 года растаявший снег подтапливает его частный дом, двор и все постройки на участке. Житель села Буховое просил помощи у местных властей, которые никак не отреагировали, сообщили vesti-lipetsk.ru в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор внес представление в адрес главы администрации района. Он потребовал обследовать территорию и предотвратить подтопления. В прокуратуре проконтролируют, как чиновники выполнят эту работу.

Напомним, что в Липецке хотели перенести блошиный рынок с 9 микрорайона в сквер Маркова. Но местные жители выступили против. Теперь с ними и торговцами встретятся представители управления потребрынка. Подробности здесь.