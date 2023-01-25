Прокуратура потребовала от администрации помочь жителю Липецкой области, чей дом подтапливает растаявший снег Фото: Юлия КЛЮЕВА

В прокуратуру Чаплыгинского района Липецкой области обратился мужчина. Он сообщил, что с 2021 года растаявший снег подтапливает его частный дом, двор и все постройки на участке. Житель села Буховое просил помощи у местных властей, которые никак не отреагировали, сообщили vesti-lipetsk.ru в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор внес представление в адрес главы администрации района. Он потребовал обследовать территорию и предотвратить подтопления. В прокуратуре проконтролируют, как чиновники выполнят эту работу.

Напомним, что в Липецке хотели перенести блошиный рынок с 9 микрорайона в сквер Маркова. Но местные жители выступили против. Теперь с ними и торговцами встретятся представители управления потребрынка. Подробности здесь.