Липецкий суд на 2 месяца арестовал криминального авторитета из Грузии

В Липецке арестовали 43-летнего гражданина Грузии. Его подозревают в совершении преступления по ст.210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". По данным объединенной пресс-службы судебной системы региона, суд заключил его под стражу на 2 месяца.

Следствие считает, что мужчина занимал авторитетное криминальное положение, когда сидел в тюрьме. Подозреваемый все отрицал и просил более мягкую меру пресечения - домашний арест, но суд не нашел оснований для этого. Преступление относится к категории особо тяжких, поэтому суд избрал более строгую меру.

Напомним, что в Чаплыгине безработный угнал машину пьяного приятеля. Последний отказался везти его домой. Тогда мужчина сам сел за руль чужого автомобиля. Подробности здесь.