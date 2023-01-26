Жительнице Липецка грозит до 1 года исправительных работ за продажу алкоголя подростку

В Липецке 64-летняя женщина попала под уголовную статью за повторную продажу алкоголя несовершеннолетнему. Нарушение выявили сотрудники отдела полиции №8.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 24 января подросток купил спиртное в киоске по улице Терешковой. Сотрудница без проблем продала алкоголь несовершеннолетнему. Аналогичное случилось в июле 2022 года, за что липчанку оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Теперь на нее завели уголовное дело по ст.151.1 УК РФ "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции". Максимальное наказание по статье - до 1 года исправительных работ.

Напомним, что в Липецке организация выплатит сотруднику полмиллиона рублей за травму на работе. Мужчина, ремонтируя автоматические ворота, остался без пальцев. Подробности здесь.