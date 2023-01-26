Под Липецком должник оплатил 44 штрафа ГИБДД после ареста Фольксвагена

Житель Липецкой области оплатил 44 штрафа ГИБДД после ареста Фольксвагена Фото: Юлия КЛЮЕВА

У жителя Липецкой области арестовали автомобиль Фольксваген, чтобы он оплатил 44 штрафа ГИБДД. Мужчина из Чаплыгинского района неоднократно нарушал Правила дорожного движения. В сумме он задолжал 68 тысяч рублей.

Избавляться от долга он не спешил. Тогда судебный пристав арестовал его машину. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, мужчина сразу погасил долг, лишь бы не лишиться Фольксвагена. Арест с иномарки сняли.

Напомним, что отцу из Лебедянского района грозит до 1 года тюрьмы за неуплату алиментов. Он не выплатил трем детям 650 тысяч рублей. Мужчина нигде не работает, трудоустраиваться не собирается. Даже после административных дел он продолжил игнорировать свои обязанности. Подробности здесь.