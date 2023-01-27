Ирина Вербецкая стала новым председателем департамента ЖКХ Липецка Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке новый председатель департамента ЖКХ. На этот пост назначили Ирину Вербецкую. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сответствующее распоряжение уже подписано.

Ирина Вербецкая родилась в 1984 году в Саратове. В 1989-ом переехала в Липецк. В 2006 году она окончила ЛГТУ по специальности "Промышленное и гражданское строительства". В 2018 получила диплом финансового университета при Правительстве РФ.

С 2010 году устроилась в строительную организацию инженером-сметчиком. С 2020 года работала в городском департаменте ЖКХ заместителем председателя. С конца декабря 2022-ого исполняла обязанности председателя. Напомним, в том месяце свой пост покинул Андрей Переверзев. Он написал заявление по собственному желанию. Подробности здесь.