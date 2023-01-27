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НовостиОбщество27 января 2023 14:14

Ирина Вербецкая стала новым председателем департамента ЖКХ Липецка

Ранее она исполняла обязанности руководителя
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Ирина Вербецкая стала новым председателем департамента ЖКХ Липецка

Ирина Вербецкая стала новым председателем департамента ЖКХ Липецка

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке новый председатель департамента ЖКХ. На этот пост назначили Ирину Вербецкую. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сответствующее распоряжение уже подписано.

Ирина Вербецкая родилась в 1984 году в Саратове. В 1989-ом переехала в Липецк. В 2006 году она окончила ЛГТУ по специальности "Промышленное и гражданское строительства". В 2018 получила диплом финансового университета при Правительстве РФ.

С 2010 году устроилась в строительную организацию инженером-сметчиком. С 2020 года работала в городском департаменте ЖКХ заместителем председателя. С конца декабря 2022-ого исполняла обязанности председателя. Напомним, в том месяце свой пост покинул Андрей Переверзев. Он написал заявление по собственному желанию. Подробности здесь.