В границах улиц Радиаторная и Калинина в Липецке построят новый микрорайон Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке стартовал аукцион на комплексное развитие квартала в границах улиц Радиаторная и Калинина. Застройщику, который его выиграет, за 10 лет предстоит возвести в центре города новый микрорайон с социальной инфраструктурой.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, общая площадь территории - 8,09 га. Здесь планируют построить многоквартирные дома, детский сад, проложить новые коммунальные сети, обустроить спортивные площадки, создать транспортную инфраструктуру. Сейчас на участке стоят 57 частных домов, 5 нежилых зданий и 14 многоквартирных домов.

Напомним, что в конце прошлого года прошли первые торги на комплексное развитие территории в районе улиц Качалова, Нестерова, Гагарина и переулка Попова. Контракт заключили с застройщиком "Спецфундаментстрой".