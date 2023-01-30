Екатерина Шестопалова возглавила департамент экономического развития Липецка Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке назначили нового председателя департамента экономического развития. Теперь эта должность принадлежит Екатерине Шестопаловой. Как сообщили в пресс-службе мэрии, соответствующее распоряжение уже подписано. Она приступила к работе в этот понедельник, 30 января.

Екатерина Шестопалова родилась в 1982 году в Липецке. В 2003 году окончила Белгородский университет потребительской кооперации по специальности "Товароведение". В 2009-ом получила диплом юриста в институте международного права и экономики им. А.С. Грибоедова.

Екатерина Шестопалова начала карьеру в сфере торговли. Прошла путь от продавца-консультанта до руководящих должностей производственных предприятий. В последнее время работала в одном из банков старшим руководителем группы Липецкой области в управлении по продажам розничной сети. Замужем, двое детей.

Напомним, что на прошлой неделе Ирина Вербецкая возглавила городской департамент ЖКХ. Подробности здесь.