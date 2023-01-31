Жалобы от семей от липецких, владимирских и орловских мобилизованных поступили после переформирования подразделений Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Координационный штаб, военный прокурор и командование части продолжают решать проблемную ситуацию с группой липецких, владимирских и орловских мобилизованных. Ее причина - переформирование одного из воинских подразделений, где они служили. Напомним, родственники военнослужащих записали видеообращение. В нем говорилось, что мобилизованных вывезли в лесопосадки, где им пришлось спать под открытым небом. Потом им отказали в продовольствии.

По данным пресс-службы правительства Липецкой области, с семьями солдат встретился начальник управления административных органов Игорь Гречуха. А с бойцами - спецпредставители регионов, военного прокурора и воинского командования.

Для липецких мобилизованных в ближайшее время соберут гуманитарный груз. А в штабе "Своих не бросаем" принимают личные посылки от родственников военнослужащих.