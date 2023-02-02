В Липецке пропал еще один 13-летний подросток, ушедший из дома

В Липецке ищут 13-летнего подростка Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Еще один подросток пропал в Липецке 1 февраля. 13-летний Мальков Игорь Павлович около 16.50 ушел из дома в районе улицы Авиационной.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 155-160 сантиметров, темные волосы с челкой, глаза карие.

Был одет: красная куртка, черные джинсы, черные ботинки.

Просьба ко всем, кто видел Игоря Малькова или знает, где он может находиться, либо обладает другой полезной информацией для поиска, просьба сообщить об этом по телефонам: 02; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18, или написать на электронную почту - ppdlip@mail.ru.

Напомним, что в тот же день в областном центре пропал 13-летний Хачиров Тимур Шухратович. Он ушел из дома в районе улицы 9 микрорайон. Подробности здесь.