6 водителей не пропустили пожарную машину с включенной сиреной в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецке автоинспекторы проверили, как водители пропускают на дорогах спецтранспорт. Экипажи ДПС двигались за пожарной машиной с включенными световыми и звуковыми сигналами. Нарушения фиксировали на видео.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 6 автомобилистов не пропустили пожарных. На них составили административные протоколы. Наказание за подобное - от штрафа от 3 до 5 тысяч рублей до лишения прав на срок от 3 месяцев до 1 года, согласно ч.2 ст.12.17 КоАП РФ.

Напомним, что в Липецке будут судить менеджера логистической компании, которая похитила и продала 165 тонн металла на 16 миллионов рублей. Сотрудница фирмы подделывала документы и перенаправляла машины с грузом к своим клиентам в Вологодскую область. Обман раскрылся. Теперь липчанке грозит до 10 лет тюрьмы.