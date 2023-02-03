Женщина за рулем Шкоды пострадала в ДТП с автобусом в Липецке

ДТП с автобусом и Шкодой в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 2 февраля в Липецке столкнулись автобус Мерседец-Бенц и Шкода. ДТП случилось на улице Космонавтов в шестом часу. 35-летняя женщина за рулем иномарки врезалась в пассажирский транспорт. По предварительным данным, она не выдержала дистанцию. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, водителя легковушки с различными травмами доставили в больницу. Ведется административное расследование.

За минувшие сутки автоинспекторы выявили 2 596 нарушений на дорогах Липецкой области. Пьяными за руль сели 3 человека. Еще 77 проигнорировали ремни безопасности. Автомобилисты 2 300 раз превысили скорость.

Напомним, что на днях сотрудники ГИБДД поймали 6 водителей, которые не пропустили пожарную машину с включенной сиреной и световыми сигналами. Подробности здесь.