Полицейские нашли пропавших 13-летних подростков в Липецке Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке нашли 13-летних подростков, которые ушли из дома 1 февраля. Их местонахождение установили полицейские вечером в четверг 2 февраля. Парней доставили в отдел. Туда же вызвали их родителей.

- Предварительно, в отношении школьников не было совершено противоправных действий, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России. - Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В полиции проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что продолжаются поиски 41-летнего Алексея Батурина. Мужчина в камуфляжном костюме пропал 2 месяца назад в деревне Ивановка Тербунского района. Со 2 декабря 2022 года о нем нет никаких известий. Поисковому отряду «ЛизаАлерт» требуется помощь добровольцев. Подробности здесь.