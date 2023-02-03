В Липецке на сбившего пенсионерку водителя экскаватора-погрузчика завели уголовное дело Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецке завели уголовное дело на водителя экскаватора-погрузчика, который сбил пенсионерку. Напомним, ДТП случилось в ноябре 2022 года. Неизвестный на спецтехнике наехал на 72-летнюю женщину в районе Театральной площади, а потом скрылся. Липчанку с травмами доставили в больницу.

Водителя задержали по горячим следам. Им оказался 35-летний местный житель. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения».

Напомним, что 2 февраля в Липецке Шкода врезалась в автобус. Пострадала женщина за рулем иномарки. Подробности здесь.