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НовостиОбщество3 февраля 2023 15:05

Водителям запретили останавливаться и парковать машины у школы в Елецком в Липецке

Там же обустроили пешеходные переход для учащихся
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Водителям запретили останавливаться и парковать машины у школы в Елецком в Липецке

Водителям запретили останавливаться и парковать машины у школы в Елецком в Липецке

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке около школы в микрорайоне Елецкий обустроили пешеходный переход, а также запретили останавливаться и парковаться машинам. Повысить безопасность на дороге попросило руководство учебного заведения. Школа находится в центре района, вокруг – внутриквартальный проезд с активным движением. Решение поддержали представители ГИБДД.

По данным пресс-службы мэрии, пешеходный переход оборудовали со стороны дома №5 по улице Осканова. Пока белых полосок «зебры» на проезжей части нет. Линии нанесут, как только потеплеет. Там же установили дорожные знаки, которые запрещают останавливаться и парковаться водителям.

Напомним, что в ближайшие годы в Липецке модернизируют очистные сооружения. На обновление уйдет 4 миллиарда рублей.