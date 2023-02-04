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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 9:54

Полицейские с лесниками поймали браконьеров с оружием и ножами под Липецком

На злодеев вышли ночью в Задонском районе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фото Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области

Фото Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области

Фото: с сайта

Ночью 4 февраля в Липецкой области лесники поймали браконьеров. В Задонском районе сотрудники Охотнадзора вычислили злодеев - они передвигались на машине. Водителя потребовали остановиться, но они попытались скрыться. Тогда специалисты вызвали полицию.

Сотрудники органов задержали браконьеров. В салоне они нашли оружие с насадкой, похожей на прибор для бесшумной стрельбы, 50 штук патронов, оптический прицел, ножи, целлофановые пакеты, фонари.

Нарушителям грозит наказание по ст.258 УК РФ «Незаконная охота» - штраф до 500 тысяч рублей, либо до 2 лет исправительных работ, либо до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что в пятницу косуля забежала на территорию детского сада на Желябова в Липецке. Ее поймали и выпустили в лес. Видео с животным здесь.