Суд арестовал сутенера за бордель с несовершеннолетними под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области арестовали сутенера, который организовал бордель с несовершеннолетними. Его заключили под стражу на 1 месяц и 12 дней.

Заседание состоялось в Елецком городском суде, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Следователь ходатайствовал об аресте местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления по ч.2 п. «в» ст. 241 УК РФ «Организация занятием проституцией с использованием несовершеннолетних». Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

Суд, выслушав доводы участников процесса, исследовав доказательства, удовлетворил ходатайство. Постановление пока не вступило в законную силу. Его можно обжаловать.

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