Продажу алкоголя в Липецке ограничат на 4,5 часа в День памяти воинов-интернационалистов

В Липецке запретят продавать алкоголь Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 15 февраля, в Липецке на 4,5 часа ограничат продажу алкоголя в День памяти воинов-интернационалистов. Мероприятие начнется в 11:00 и закончится в 11:30, сообщает пресс-служба мэрии. Липчане соберутся почтить память солдат на площади Героев возле мемориала.

Согласно закону, продажу спиртного запрещают за два часа до и на два часа после публичного мероприятия численностью более ста человек.

Напомним, в Липецке 50-летнюю продавщицу киоска поймали на повторной продаже паленого алкоголя. Женщину уже привлекали к административной ответственности и штрафовали на 30 тысяч рублей. Однако она не перестала незаконно продавать спиртное. Теперь на работницу киоска завели уголовное дело и выдали подписку о невыезде.