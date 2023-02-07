В Липецке вспоминают военного летчика Суламбека Осканова, спасшего деревню Козельки

В Липецке вспоминают спасшего деревню военного летчика Суламбека Осканова Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В этот вторник, 7 февраля, в Липецке вспоминают военного летчика Суламбека Осканова, совершившего подвиг. В 1992 году во время тренировочных полетов генерал-майора Осканова у истребителя МиГ-29 отказал один из блоков управления. Самолет начал падать.

Летчик не стал катапультироваться и увел истребитель подальше от населенного пункта. Осканов спас жителей деревни Козельки Добринского района ценою жизни. После трагедии авиаконструкторы нашли и устранили брак в системе управления МиГов. 11 апреля 1992 года генерал-майору посмертно присвоили звание Героя России.

Напомним, 15 февраля на площади Героев в Липецке почтут память воинов-интернационалистов. Мероприятие начнется в 11:00 и закончится в 11:30. В этот день ограничат продажу алкоголя на 4,5 часа.