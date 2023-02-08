Липецкие школьники напишут солдатам в зоне СВО «Письмо защитнику Отечества» к 23 Февраля Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Школьники Липецка напишут солдатам в зоне СВО письма с поздравлениями ко Дню защитника Отечества. Патриотическая акция продолжится до 15 февраля, сообщает пресс-служба мэрии. Желающим поучаствовать нужно отправить свои послания в пункты сбора корреспонденции:

– ФГБУ «Дом офицеров Западного военного округа» Минобороны России по адресу: 191028, Санкт-Петербург, проспект Литейный, дом 20;

– ФГБУ «Центральный Дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе» Минобороны России по адресу: 129090, Москва, площадь Суворовская, дом 2, строение 1.

Напомним, 7 февраля в Липецке почтили память военного летчика Суламбека Осканова, спасшего в 1992 году деревню Козельки Добринского района. Во время тренировки из-за неисправности истребитель МиГ-29 начал падать. Пилот не стал катапультироваться и отвел самолет подальше от деревни. Осканову посмертно присвоили звание Героя России.