Мать и 4-летний ребенок отравились угарным газом под Липецком из-за проблем с вентиляцией

Прокурор Ельца внес представление руководителю управляющей компании Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области завершилась проверка по факту отравления матери и 4-летнего ребенка угарным газом в доме в Ельце. Прокурор установил, что в прошлом году в квартире потерпевших управляющая компания не проверяла дымовые и вентиляционные каналы. Из-за этого в помещение начал поступать газ.

Материалы проверки направили в следственный орган. Там решат, нужно ли возбуждать уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Руководителю УК внесли представление.

- Законность процессуального решения, которое будет принято следственным органом, взята прокуратурой на контроль, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, что 16 января в квартире в Ельце женщина и 4-летний малыш почувствовали себя плохо. Глава семьи проверил газовую колонку и нашел в ней неисправность - возникла обратная тяга. Мужчина вывел родных на улицу и позвонил в «112». Женщину с ребенком отвезли в больницу.