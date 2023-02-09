Экс-начальница липецкого управления образования Лилия Загеева стала и.о. ректора ЛГТУ

Экс-начальницу липецкого управления образования Лилия Загеева назначили и.о. ректора ЛГТУ Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Экс-начальница управления и образования Липецкой области Лилия Загеева готовится возглавить ЛГТУ. С 9 февраля она вступила в должность и.о. ректора. Лилия Загеева руководила региональным управлением образования с 2020 года. Но и липецкий техуниверситет ей хорошо знаком. Ранее она возглавляла там кафедру менеджмента.

Напомним, что и.о. руководителя управления образования и науки области стала Инесса Шуйкова. Она родилась в 1974 году в Курске. В 1996 году она окончила ЛГПУ, работала в школе, в педагогическом лицее, а также в педагогическом университете, в центре дополнительного образования. В 2020 году ее назначили ректором Института развития образования Липецкой области. Подробности здесь.