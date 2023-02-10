Три птицы погибли в горящем сарае в селе под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В четверг 9 февраля в пожаре в Липецкой области погибли птицы. В селе Донские Избищи Лебедянского района вспыхнул каменный сарай и навес к нему. К месту происшествия по улице Центральная стянулись 2 спасательных расчета и 2 добровольца. Несмотря на их усилия, сгорела крыша постройки, а также стена навеса на площади 2 кв.м. Пожарным удалось спасти дом от огня, но погибли 3 птицы.

В селе Красное на улице Спортивная полыхал Форд Фокус. В Липецке в автосервисе на улице Московская сгорел ВАЗ-2112. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, машину тушили 2 спаса-тельных отряда и доброволец. Также в областном центре на улице Аносова вспыхнул мусорный пластиковый контейнер. Аналогичное происшествие зафиксировали в селе Частая Дубрава. Там площадь возгорания составила 100 кв.м.