В тройное ДТП на Московской в Липецке попали машина скорой помощи, Пежо и Фольксваген

В Липецке произошло тройное ДТП со скорой Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 14 февраля в Липецке произошла тройная авария с машиной скорой помощи. ДТП случилось на улице Московская. Предварительно, скорую зажали Пежо и Фольксваген. У одной из иномарок разбит перед автомобиля. У реанимобиля помят бок. Информация о пострадавших уточняется. В обстоятельствах произошедшего разбираются автоинспекторы.

Напомним, что в понедельник 13 февраля в Тербунском районе женщина не справилась с управлением ВАЗа и вылетела в кювет. Машина перевернулась. Несчастную доставили в больницу. А в областном центре на улице Космонавтов автобус сбил пешехода. Подробности здесь.

Липчан просят строго соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательнее за рулем. В случае происшествия звонить по номеру «112».