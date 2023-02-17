Во время хлопка газа в квартире дома в Липецке находился ребенок Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В квартире многоэтажного дома на улице Катукова в Липецке во время хлопка газа находился ребенок. Напомним, ЧП случилось вечером 17 февраля на 7 этаже. Инцидент произошел на кухне, уточнили в пресс-службе мэрии. В момент хлопка мужчина ушел в ванную комнату, а ребенок играл в спальне. Они чудом не пострадали. Медицинская помощь липчанам не понадобилась. Повреждений конструкций дома тоже не выявили.

- В результате инцидента, который предварительно носит бытовой характер, уничтожены натяжные потолки в 2-х комнатах и разрушены стеклопакеты в 2-х смежных комнатах, пострадала одна из дверей и тамбурная перегородка, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

На месте работают экстренные и коммунальные службы.