Хлопок газа в жилом доме на Катукова в Липецке: обошлось без жертв Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Вечером 17 февраля очевидцы сообщили в службу «112» о хлопке газа в многоэтажном доме на Катукова. На место происшествия прибыли экстренные службы: 40 человек и 10 машин спецтехники.

- Произошел хлопок газовоздушной смены в квартире на 7 этаже, - прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. - Возгорания не последовало, повреждено остекление квартиры и входная дверь в квартиру.

К счастью, обошлось без жертв. Никто из жильцов не пострадал. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в январе в многоэтажке в Ельце мать и 4-летний ребенок отравились угарным газом. Оказалось, что управляющая компания не проверяла дымовые и вентиляционные каналы в их квартире. И-за этого возникла обратная тяга - в помещение начал поступать газ. Прокуратура внесла руководителю управляшки представление.