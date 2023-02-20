Трем погибшим в зоне СВО бойцам поставили мемориальные доски в лицее под Липецком

Фото из телеграм-канала главы администрации Данковского района Валерия Фалеева Фото: с сайта

В Данкове Липецкой области в лицее №4 трем бойцам, погибшим в зоне СВО, поставили мемориальные доски. Об этом в телеграмм-канале сообщил глава администрации Данковского района Валерий Фалеев. Старший сержант Антон Субботин и младший сержант Олег Чернышов отправились на службу добровольцами. Рядового Евгения Ванина, выпускника лицея, призвали в ходе частичной мобилизации. Военнослужащие погибли в прошлом году. Бойцов посмертно наградили Орденом Мужества.

На митинге к мемориальным доскам возложили цветы близкие, учителя, школьники и юнармейцы. Память погибших почтили минутой молчания.

Фото из телеграм-канала главы администрации Данковского района Валерия Фалеева Фото: с сайта

Напомним, 8 февраля в Липецке простились с командиром Алексеем Арчаковым. Военнослужащий умер от ранения в бою под Авдеевкой Донецкой области. Бойца похоронили на кладбище Новая Косыревка.