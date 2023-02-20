Масленица в Липецке 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

26 февраля на Масленицу в Липецке проведут праздничную программу в пяти парках – в Нижнем, Победы, Металлургов, Быхановом саду и на «Соколе». Проводы зимы начнутся в 10:00 и закончатся в 15:00.

В Этом году программа у всех парков проходит по единому сценарию. Горожан ждут спортивные соревнования – традиционный масленичный столб и силовой блок. Также с музыкальными номерами выступят липецкие артисты. Специально для детей организаторы позвали ростовых кукол и аниматоров. На протяжении всего мероприятия будет работать торговая, ремесленная и потешная слобода «Масленица хороша – широка её душа».

Подробная программа:

11:00 – 14:30 – «Масленица – плясовая», гостям покажут творческие номера;

11:00 – 12:00 – «Ладушки-оладушки», семьи с детьми приглашают на анимационное представление;

12:00 – 14:00 – спортивные состязания;

в 14:00 сожгут масленичное чучело.

В этом году в парк Металлургов нагрянут русские богатыри. Витязи спасут Весну от суровой зимы. Здесь же поставят арт-объект «Колесо желаний», сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, с 20 февраля в Липецке отмечают масленичную неделю. Музеи, библиотеки и Дома культуры подготовили для горожан развлекательные программы. Взрослых и детей приглашают на мастер-классы и народные забавы. В этом году гуляния устраивают и во дворах Липецка.