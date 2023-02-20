Липчан приглашают весело отметить Масленицу 2023 Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 20 февраля на Масленичной неделе в ДК, музеях и библиотеках Липецка начнутся развлекательные программы. В этом году праздники устраивают даже во дворах Липецка, сообщает пресс-служба мэрии.

БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ НА БОИ ПОДУШКАМИ

20 февраля жителям Липецка предлагают посетить военно-историческую библиотеку на улице Гагарина, 75. Участники сойдутся в боях на подушках и попробуют встать на ходули. Гостям накроют стол с блинами, пирогами и вареньем.

25 февраля липчан ждут на АРТ-тусовке в библиотеке имени Есенина на улице Космонавтов, 15/3.

26 февраля в городских библиотеках расскажут об истории Масленицы. Адреса:

– Библиотека «Проспект» на проспекте Победы, 85;

– Библиотека имени Смургиса на улице Вермишева, 11;

– Библиотека имени Семенова-Тян-Шанского на улице Ильича, 16;

– Библиотечный центр «Левобережный» на проспекте Мира, 5.

Жителям отдаленных районов города тоже устроят веселье. 21 февраля с 13:00 до 15:00 гостей ждет Липецкий Дом музыки. В садоводческом товариществе «Металлург-3» праздник пройдет 25 февраля с 12:00 до 14:00.

26 февраля на стадионе поселка Силикатный и в детском доме творчества «Городской» на улице Семашко, 9а – развлекательные программы с 13:00 до 15:00.

МАСЛЕНИЦА В КАЖДЫЙ ДВОР

В этом году праздник устраивают даже во дворах Липецка. 21 февраля с 15:00 до 16:00 – на улице Московской, 135. 22 февраля с 15:00 до 16:00 – проспект 60 лет СССР, 17,19,21 и улица Меркулова, 37,39,41.

25 февраля:

– с 12:00 до 13:00 – Кривенкова,3;

– с 10:00 до 11:00 – проспект Победы, 92, 92а;

– с 15:30 до 16:30 – улица Доватора, 2.

26 февраля:

– с 12:00 до 13:00 – улица Шубина, 13;

– с 10:00 до 12:00 – проспект Победы, 110/1;

– с 10:00 до 12:00 – район пруда третьего участка ЛТЗ.

БЛИН ЖЕЛАНИЙ И КОНКУРС ЧАСТУШЕК

ДК «Матыра» подготовил программу с интерактивными площадками и мастер-классами. 26 февраля липчане узнают, как правильно расписывать матрешек, поучаствуют в шуточной лотерее и попробуют себя в актерском мастерстве. Гости смогут оставить свою записку на «Блине желаний» и прикрепить ленточку на арт-объекте «Весну зазываем».

Также 26 февраля Городской дворец культуры покажет праздничное шоу и устроит конкурс частушек. Не обойдется и без спортивных забав. В 12:30 зиму проводят сжиганием масленичный куклы.

На площади возле ОП «Студеновский» пройдут силовые многоборья, народные игрища для взрослых и детей и концерт. Ряженые персонажи будут зазывать липчан на большой хоровод.

Масленичные развлечения подготовил ДК «Рудничный». Здесь организуют фотозону, конкурсы и игры.

Напомним, что в этом году проводы зимы в парках Липецка будут проходить по одному сценарию. 26 февраля липчанам покажут творческие номера, анимационное представление, предложат залезть на масленичный столб, а в конце сожгут чучело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Масленицу 26 февраля в музеях Липецка пройдут мастер-классы, выставки и концерты

Липчане смогут попробовать себя в традиционных ремеслах – лепка игрушек из глины, роспись горшков, деревянных ложек и матрешек (подробности).