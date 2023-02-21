График работы Почты изменится 23 Февраля и 8 Марта в Липецкой области Фото: Василиса РОЖКОВА

В праздничные дни февраля и марта график работы почты изменится в Липецке и области. Отделения приостановят работу 23 Февраля и 8 Марта. Также в эти дни почтальоны не будут разносить по домам письма, газеты и журналы.

22 февраля и 7 марта отделения закроются на час раньше обычного. 24 февраля сотрудники работают по воскресному расписанию. 25 февраля и 9 марта почтовые офисы начнут принимать посетителей по привычному графику.

Пенсии и пособия липчане получат своевременно. График выдачи согласовали в региональных отделениях СФР, сообщает пресс-служба Почты России. На официальном сайте можно узнать расписание почтовых офисов.

Напомним, 23 Февраля и 8 Марта в Липецке изменится график работы поликлиник и травмпунктов.