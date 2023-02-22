Жители Липецка выбрали название «Лебедянский» для нового микрорайона около Опытной Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Жители Липецка выбрали название для нового микрорайона около Опытной станции. 34% опрошенных проголосовали за вариант «Лебедянский». В финал вышли 6 вариантов из 15.

На втором месте «Взлетный» – его выбрали 20,2% участников. Также липчанам понравились названия «Северный» и «Восточный» – 10,6% и 7,4% соответственно. Равное количество голосов получили еще два варианта – «Космический» и «Галактика». Им респонденты отдали по 5,3%, сообщает пресс-служба мэрии.

Теперь осталось только принять решение. Шесть отобранных названий обсудят в комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов.

Напомним, площадь нового микрорайона – 60 гектар. Он находится в границах улиц Виктора Музыки и Михаила Трунова, трассы Орел-Тамбов и Лебедянского шоссе.